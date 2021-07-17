ارتفاع جديد في إصابات كورونا بألمانيا وتسجيل 1600 حالة جديدة

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 1608 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 952إصابة.

وسجل المعهد 22 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 35 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه اليوم السبت، حيث بلغ 4ر9 إصابة ( 6ر8 إصابة أمس الجمعة). وتم تسجيل أعلى معدل في ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة هو حتى الآن الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة، وتأخذ السلطات أيضا معايير أخرى في الاعتبار، مثل نسب الدخول للمستشفيات.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و743 ألفا و389 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 91 ألفا و359 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و638 ألفا و800 شخص.

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