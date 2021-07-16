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قاعدة حميميم تحذر من استفزازات للمسلحين في سوريا يوم تنصيب الأسد

11:13 م الجمعة 16 يوليه 2021
قاعدة حميميم تحذر من استفزازات للمسلحين في سوريا يوم تنصيب الأسد

بشار الأسد

دمشق - (أ ش أ):

حذر مركز المصالحة الروسي من خطط الإرهابيين في سوريا لشن "هجوم كيميائي" في منطقة وقف التصعيد بإدلب في الـ17 من يوليو، موعد تنصيب الرئيس بشار الأسد الفائز في الانتخابات مؤخرا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إنه "حسب المعلومات المتوفرة، فإن الإرهابيين يخططون لشن هجوم كيماوي على خط التماس في مناطق سراقب وخان شيخون بمشاركة منظمة (الخوذ البيضاء) الإنسانية الزائفة وموارد إعلامية محلية لتصوير هذه الاستفزازات واتهام القوات الحكومة السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".

وأضاف: "الموعد المحتمل للاستفزاز هو الـ17 من يوليو، موعد أداء الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية رئيسا للبلاد".

وأشار إلى أنه "وحسب المعلومات التي تلقاها المركز، فإن الخلايا الإرهابية النائمة في بلدات ديل وطفس ونافا وجاسم والصنمين بمحافظة درعا تقوم بتجنيد مقاتلين جدد وتدريبهم على تنفيذ الأعمال التخريبية".

وتابع: "في ما يتعلق بـ الاستفزازات المحتملة، اتخذت الحكومة السورية جملة من الإجراءات لضمان الأمن في المناطق الجنوبية من سوريا، حيث أقامت المخابرات نقاط تفتيش إضافية لمنع حدوث ذلك".

وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية مؤخرا، حيث حصل على نسبة 95.1% من الأصوات.

هذا المحتوى من

Asha
بشار الأسد قاعدة حميميم سوريا الإرهاب

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