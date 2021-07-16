"نهاية المهزلة".. صحف لبنان تستعرض تداعيات اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

بيروت - أ ش أ

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة على تداعيات اعتذار سعد الحريري زعيم تيار المستقبل أمس عن عدم تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد قرابة 9 أشهر من تكليفه بها وذلك بعد استمرار الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رغم تسليمه تشكيله جديدة من 24 وزيرا أمس الأول.

وتحت عنوان "إعتذار الحريري.. لبنان إلى الخطر"، اعتبرت صحيفة النهار اللبنانية في عددها الصادر اليوم أن الارتفاع القياسي في سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية أمس بالإضافة إلى الموجة العارمة لقطع الطرق في العاصمة وبعض المناطق من عصر أمس وحتى ساعات الليل واندلاع مواجهات في بعض أحياء بيروت بين المتظاهرين، ما هي إلا العينات الأولية لردود الفعل المتفجرة على إعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.

وذكرت الصحيفة أن الحريري تم دفعه للاعتذار لتتويج مسار من تعطيل لتشكيل الحكومة بذرائع مختلفة منذ 9 أشهر .

ونقلت الصحيفة عن مسئول فرنسي لم تذكر اسمه أعرب عن أسفه الشديد لاستمرار التعطيل، مؤكدا أن المسئولية الأساسية يتحملها الرئيس اللبناني ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر – على حد وصف الصحيفة.

وتحت عنوان "عون يدفع الحريري للاعتذار.. ومخاوف عربية ودولية من الفوضى" نشرت صحيفة اللواء تقريرا أشارت فيه إلى أن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان وصّف على ما تفعله الطبقة السياسية بالبلد بأنه "تدمير ذاتي" للبنان.

ونقلت الصحيفة تصريحات سعد الحريري في لقاءه التلفزيوني مساء أمس والتي أعلن فيها رفضه للفراغ الحكومي ولأعمال العنف والتظاهر وقطع الطرق، فيما وصفت الصحيفة ما حدث مساء أمس بأنه هزه للشارع اللبناني وخصوصا بعد وصول الدولار إلى سقف عال غير مسبوق.

ونشرت صحيفة نداء الوطن اللبنانية تحت عنوان "نهاية المهزلة.. طلاق بالثلاثة" أن الاعتذار أخرج لبنان من الحلقة المفرغة وفتح باب الخيارات المتعددة، معتبرة أن الرئيس اللبناني سيدعو إلى الاستشارات الملزمة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.