وزير خارجية الهند: هناك أسباب تثير القلق في ليبيا

نيويورك - (د ب أ):

قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوشما سوراج، اليوم الخميس، إن هناك شعورا بـ"التفاؤل المشوب بالحذر" بشأن الوضع في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، بحسب "بوابة الوسط" الإخبارية.

وأشار في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول تطورات الحالة الليبية، إلى وجود أسباب تثير القلق مثل الوضع الأمني، واستمرار بقاء القوات الأجنبية وتدخلها في شؤون ليبيا الداخلية، داعيا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 كانون أول/ ديسمبر.