موسكو وواشنطن يشددان على ضرورة إيجاد حل عاجل وجاد لمشاكل المناخ

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في بيان مشترك عقب زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري إلى موسكو، عن الحاجة الملحة لإيجاد حل جاد وعاجل لمشاكل المناخ المتزايدة.

وذكر البيان اليوم الخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الممثل الخاص للرئيس الأميركي المعني بالمناخ جون كيري والممثل الخاص للرئيس الروسي لقضايا المناخ رسلان إديليجيريف يدركان الحاجة إلى حل جاد وعاجل لمشاكل المناخ المتزايدة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وروسيا أعادا تأكيد التزامهما بالتنفيذ الثابت لاتفاق باريس للمناخ وأهدافه لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.