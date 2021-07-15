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الرئيس المكسيكي: أمريكا تتجه إلى إصدار إعلان بشأن الحدود

04:50 م الخميس 15 يوليه 2021
الرئيس المكسيكي: أمريكا تتجه إلى إصدار إعلان بشأن الحدود

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

ذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في إيجاز صحفي، الخميس، أن المحادثات مع نظرائه الأمريكيين بشأن احتمالية إعادة فتح الحدود جارية "بشكل جيد للغاية" وأن السلطات الأمريكية سوف تدلي بإعلان في هذا الشأن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قوله: "لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك لأن هناك إعلانات سوف تدلي بها السلطات الأمريكية. وسوف ننتظر. هناك أنباء جيدة بالفعل".

وتابع الرئيس أن وزير الشؤون الخارجية مارسيلو إبرارد سوف يبلغ الشعب اليوم بالتقدم المحرز بشأن المحادثات الحدودية.

وقال الرئيس المكسيكي أوبرادور إن إدارة وكالة الجمارك الوطنية المكسيكية الجديدة سوف تكون من مسؤولية القوات المسلحة المكسيكية. كان الرئيس نشر مرسوما أمس الأربعاء ينشئ بموجبه الوكالة.

أندريس مانويل لوبيز المكسيك أمريكا السلطات الأمريكية

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