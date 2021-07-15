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القبض على اثنين من المشتبه في ضلوعهم في اغتيال رئيس هايتي

08:29 ص الخميس 15 يوليه 2021
القبض على اثنين من المشتبه في ضلوعهم في اغتيال رئيس هايتي

أرشيفية

مكسيكو سيتي (د ب أ)-

ألقي القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم بتهمة قتل رئيس هايتي جوفينيل مويس يوم الأربعاء، بعد أسبوع من مقتله.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على اثنين من مواطني هايتي وإنه تم العثور على العديد من البنادق والمسدسات والذخيرة وكذا ثلاث قنابل يدوية في منزليهما.

وقُتل مويس /53 عاما/ يوم الأربعاء الماضي في هجوم على منزله بالقرب من العاصمة بورت أو برنس. وأصيبت زوجته وتم نقلها إلى فلوريدا لتلقي العلاج.

وفي اليوم ذاته، وصلت أول 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى هايتي من خلال برنامج الأمم المتحدة للقاحات "كوفاكس"، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وتبرعت الولايات المتحدة بهذه الجرعات وهي من لقاح مودرنا.

ولم تبدأ الدولة الواقعة في بحر الكاريبي حتى الآن تطعيم سكانها ضد كورونا ، بينما تتزايد أعداد المصابين بالفيروس.

شرطة هايتي حادث اغتيال جوفينيل مويس تهمة قتل

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