رسميا.. الحريري يقدم للرئيس اللبناني تشكيل جديد للحكومة يضم 24 وزيرا

بيروت - أ ش أ

أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري تقديم تشكيل جديد بالحكومة للرئيس اللبناني ميشال عون تضم 24 وزيرا من الاختصاصيين وفقا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية وتماشيا مع مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحل أزمة تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الممتدة منذ شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للحريري عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا لتقديم تشكيل الحكومة.

ويأتي هذا اللقاء فور عودة الحريري إلى بيروت بعد زيارته صباح اليوم للقاهرة والتي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.