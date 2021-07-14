وزير الخارجية اليمني: الكويت تظل دائما على رأس الداعمين للسلام في بلادنا

الكويت - أ ش أ

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أن الكويت تظل على الدوام على رأس الداعمين لتحقيق السلام في بلاده، مبينا أن الحكومة والشعب اليمني يقدران دعمها لمسيرة التنمية وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأشار بن مبارك - في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إلى مشاورات السلام التي استضافتها الكويت عام 2016 واستمرت أكثر من مئة يوم برعاية الأمم المتحدة وتقديمها كل التسهيلات والجهود المطلوبة لإنجاحها.

وأوضح أن الكويت كانت صوت اليمن في الأمم المتحدة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2018 و2019 للدفاع عن القضية اليمنية ووحدة وسيادة اليمن كما أنها مازالت تؤدي دورا مهما في تحالف دعم الشرعية.

ولفت الوزير اليمني إلى أن الدور الكويتي في دعم السلام في اليمن ليس بجديد إذ رعت اتفاقا بين شطري البلاد عام 1979 من أجل إنهاء الحرب والترتيب لعقد الوحدة اليمنية، مؤكدا أن الكويت وبحكمة قيادتها السياسية قادرة على أن تؤدي دورا مستمرا في خدمة قضايا المنطقة العربية والإسلامية بشكل عام والقضية اليمنية بشكل خاص نظرا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أنه أجرى خلال زيارته الأخيرة للكويت مباحثات مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح تناولت تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن خاصة بعد إعلان المبادرة السعودية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وجهود المبعوثين الأممي والأمريكي لإحداث اختراق في جدار العملية السياسية المتوقفة في ظل تعنت الميليشيات الحوثية.