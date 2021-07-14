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جورج دابليو بوش: ميركل امرأة لا تخشى القيادة

11:28 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
جورج دابليو بوش: ميركل امرأة لا تخشى القيادة

جورج دابليو بوش

واشنطن - (د ب أ):

قبل زيارة وداع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لواشنطن، أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دابليو بوش بولاية ميركل التي استمرت 16 عاما تقريبا.

وقال بوش، الذي حكم الولايات المتحدة خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2009، في تصريحات لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية: "ميركل نقلت الجودة والكرامة إلى موقع مهم للغاية، واتخذت قرارات صعبة للغاية. لقد فعلت ما هو الأفضل لألمانيا، وفعلته من منطلق المبدأ".

وتتوجه ميركل اليوم الأربعاء إلى واشنطن، ومن المقرر أن يستقبلها الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الخميس في البيت الأبيض.

ووصف بوش المستشارة بأنها "شخصية قيادية عطوفة، امرأة لا تخشى القيادة"، مضيفا أن ميركل تمكنت من "البقاء في محيط سياسي صعب نوعا ما".

وصف الرئيس السابق المستشارة التي قررت عدم الترشح لولاية أخرى بأنها "شخص متدبر وودود للغاية".

جورج دابليو بوش ميركل واشنطن المستشارة الألمانية

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