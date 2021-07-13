توقف أكبر مصفاة نفط في جنوب إفريقيا عن العمل بسبب أعمال الشغب

جوهانسبرج - (د ب أ)

توقفت أكبر مصفاة نفط في جنوب إفريقيا عن العمل، وهي مشروع مشترك بين شركتي "رويال داتش شيل" البريطانية الهولندية و"بي بي" بريتش بتروليوم وتحمل اسم "سابريف" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ومسائل لوجستية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة إن المنشأة اليت تنتج 180 ألف برميل يوميا أغلقت "بسبب الاضطرابات المستمرة وإعاقة طرق الإمداد إلى داخل وخارج إقليم كوازولو ناتال"

وأضافت "هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة متأنية للمخاطر والتي من بينها سلامة العاملين لدينا"، وكذلك العمل بدون إمداد مؤكد إلى المحطة.

وتسبب انتشار النهب والعنف على نطاق واسع في أكبر دولة صناعية في إفريقيا في إغلاق الطرق وحدث تأخيرات في الحركة.