Masrawy logo white

توقف أكبر مصفاة نفط في جنوب إفريقيا عن العمل بسبب أعمال الشغب

11:07 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقف أكبر مصفاة نفط في جنوب إفريقيا عن العمل بسبب أعمال الشغب

مصفاة نفط

جوهانسبرج - (د ب أ)

توقفت أكبر مصفاة نفط في جنوب إفريقيا عن العمل، وهي مشروع مشترك بين شركتي "رويال داتش شيل" البريطانية الهولندية و"بي بي" بريتش بتروليوم وتحمل اسم "سابريف" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ومسائل لوجستية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة إن المنشأة اليت تنتج 180 ألف برميل يوميا أغلقت "بسبب الاضطرابات المستمرة وإعاقة طرق الإمداد إلى داخل وخارج إقليم كوازولو ناتال"

وأضافت "هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة متأنية للمخاطر والتي من بينها سلامة العاملين لدينا"، وكذلك العمل بدون إمداد مؤكد إلى المحطة.

وتسبب انتشار النهب والعنف على نطاق واسع في أكبر دولة صناعية في إفريقيا في إغلاق الطرق وحدث تأخيرات في الحركة.

مصفاة نفط جنوب إفريقيا أعمال الشغب رويال داتش شيل

الخبر التالى:

طالبان تدعو سكان المدن للاستسلام وتحذر أنقرة من بقاء قواتها في أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

110

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

283212

إجمالي الإصابات

16403

إجمالي الوفيات

219291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا