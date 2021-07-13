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مبعوث المناخ الأمريكي كيري يزور موسكو لبحث زيادة التعاون

08:20 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
مبعوث المناخ الأمريكي كيري يزور موسكو لبحث زيادة التعاون

جون كيري

موسكو - (د ب أ)

يلتقي مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي روسلان ايدلجيرييف في موسكو اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.

وتعد زيارة كيري هي الزيارة الأولى لإجراء محادثات منذ لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في قمة عقدت في جنيف الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يمكث كيري في موسكو حتى بعد غد الخميس. وقد التقى اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث وصف لافروف الزيارة بأنها "إشارة إيجابية مهمة" للعلاقات بين البلدين.

وقد أعلنت روسيا مؤخرا عن بذلك جهود أكبر لمكافحة تغير المناخ، حيث يكافح الجزء الشرقي من البلاد مع حرائق غابات شديدة، تشتعل بعضها منذ أيام.

جون كيري مبعوث المناخ الأمريكي جو بايدن فلاديمير بوتين

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