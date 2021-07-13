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مسلح يطلق النار على ضابطين بمركز تجاري في ميريلاند الأمريكية

06:24 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
مسلح يطلق النار على ضابطين بمركز تجاري في ميريلاند الأمريكية

شرطة الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأمريكية أن مسلحًا أطلق النار، اليوم الثلاثاء، في مركز تجاري بولاية ميريلاند الأمريكية فأصاب ضابطين من قوات إنفاذ القانون ثم لقى المسلح مصرعه.

وأوضح مسئولو الشرطة أن الحادث وقع في جراج للسيارات ملحق بمركز تجاري بمدينة بالتيمور بالولاية وأن الضابطين ينتميان لإدارة الشرطة بالمدينة وإصاباتهما ليست ليست بالغة الخطورة.

وأشار المسئولون إلى أن تحقيقًا بدأ لاستكشاف ملابسات الحادث والدوافع وراء ارتكابه، ودعت المواطنين إلى تقديم أي معلومات ذات صلة بالحادث للسلطات المختصة.

هذا المحتوى من

Asha
ميريلاند الأمريكية مركز تجاري اطلاق النار السلطات الأمريكية

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