البرازيل تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ يناير

برازيليا - (د ب أ)

سجلت البرازيل أدنى مستوى من عدد الاصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا خلال أكثر من نصف عام.

وأعلنت وزارة الصحة في برازيليا تسجيل 17 الفا و 31 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مساء يوم الاثنين. وكانت أخر مرة سجلت فيها البرازيل ادنى مستوى من الاصابات في بداية يناير الماضي، حيث سجلت حينها 15 ألفا و827 اصابة.

وفي ذروة خروج الجائحة عن السيطرة سجلت البرازيل أكثر من 100 الف إصابة بفيروس بكورونا خلال 24 ساعة في مارس الماضي.

وبلغ إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل أكثر من 1ر19 مليون شخص،وبدأت البلاد حملة التطعيم في يناير الماضي. وشهدت البلاد وفاة أكثر من 534 الف حالة بسبب الإصابة بكورونا.

يشار إلى الولايات المتحدة تتصدر حالات الوفيات بسبب كورونا، وجاءت البرازيل بعد الولايات المتحدة والهند في تسجيل أكبر عدد من الاصابات.

ويبلغ عدد سكان البرازيل حوالي 210 ملايين نسمة. وتم تقديم أكثر من 115 مليون جرعة لقاح منذ بداية حملة التطعيم على مستوى البلاد. وحصل حوالي 40 % من البالغين في البرازيل جرعة واحدة على الأقل، وحوالي 15 % تم تطعيمهم بشكل كامل.

وقلل الرئيس اليميني الشعبوي جاير بولسونارو من خطورة فيروس كورونا منذ بدايته. ورفض فرض أي إجراءات وقائية أو قيود لأسباب اقتصادية. كما القى بولسونارو بشكوك تجاه التطعيمات.