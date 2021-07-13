العراق: أوامر قبض لـ 13 مسؤولاً على خلفية حريق مستشفى الحسين

العراق - (أ ش أ)

أصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض وتحري بحق 13 مسؤولا بدائرة صحة المحافظة، على خلفية حادثة الحريق التي طالت مركز النقاء في مستشفى الحسين التعليمي الخاص بعزل مصابي كورونا.

وأوضحت المحكمة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن من بين المسئولين مدير عام دائرة صحة ذي قار صدام الطويل، وذلك استنادا لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وكانت دائرة صحة محافظة ذي قار قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم وفقا للوكالة، عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية إلى 92 قتيلا.

وكان مدير صحة محافظة ذي قار العراقية صدام صاحب الطويل قد قدم في وقت سابق اليوم استقالته الى وزير الصحة والبيئة إثر حريق مركز عزل بمستشفى الحسين التعليمي، والذي راح ضحيته 64 شخصا ونحو 100 مصاب.