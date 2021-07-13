العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى كورونا إلى 92 قتيلا

وكالات:

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي 92 قتيلا و50 جريحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر تلفزيون "السومرية" العراقية نقلا عن مصدر أمني، إن "حصيلة ضحايا مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار وصلت حتى الان الى 63 وفاة، و100 إصابة".

وقالت صحة ذي قار، في بيان مقتضب، إن "حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع عبوات الأوكسجين".

في سياق متصل، أصدر اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قرارات عدة بينها القبض على مسؤولين في محافظة ذي قار بعد الحريق الذي اندلع في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في المحافظة.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها".

ويعاني جزء كبير من نظام الرعاية الصحية في العراق من حالة سيئة بعد سنوات من الصراع، وكان أقارب الضحايا الغاضبون يحتجون خارج المنشأة.

ولا يعرف سبب الحريق في مستشفى الحسين بعد، لكن تقارير ذكرت أنه بدأ بعد انفجار خزان أكسجين.

كان انفجار خزان أكسجين قد أدى في أبريل إلى اندلاع حريق قتل فيه 82 شخصا على الأقل، وأصيب 110 آخرون في مستشفى بالعاصمة بغداد.

واستقال وزير الصحة، حسن التميمي، بعد هذا الحريق.

وتعرض 1.4 مليون شخص في العراق للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد من تلقى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد في العراق بلغ أكثر من مليون شخص من بين عدد السكان البالغ 40 مليون نسمة.