شكري يشيد باهتمام الشركات البلجيكية بالمشاركة في خطط التنمية المصرية

القاهرة/بروكسل - أ ش أ

أشاد وزير الخارجية سامح شكري، باهتمام الشركات البلجيكية بالمشاركة في خطط التنمية المصرية، خاصةً في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير اليوم الثلاثاء مع "صوفي ويلمز" نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية البلجيكية، وذلك لدفع مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن اللقاء تناول أهمية تطوير التعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار، بالإضافة إلى العمل على استعادة حركة السياحة القادمة من بلجيكا، في ظل التدابير الصارمة المُطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية عرض الجهود الوطنية المستمرة على كثير من الجبهات للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ونجاح مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة، فضلاً عن استضافة مصر لنحو 6 ملايين مهاجر ولاجئ، كما تطرق اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي، مثل تطورات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة.