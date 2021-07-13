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ذي قار العراقية تعلن حالة الطوارئ بعد حريق مستشفى للعزل

12:45 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
ذي قار العراقية تعلن حالة الطوارئ بعد حريق مستشفى للعزل

حريق مستشفى العزل

وكالات

اعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار العراقية، حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإنام الحسين التعليمي في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن صحة ذي قار تعلن حالة الطوارئ على خلفية حريق المستشفى.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، استشهاد أكثر من 36 شخصًا وإصابة 5 آخرين بحادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.

وأصدر محافظ ذي قار العراقية أحمد غني الخفاجي، ٧ قرارات على خلفية فاجعة مستشفى الامام الحسين في الناصرية.

وقرر المحافظ إعلان الحداد العام على أرواح الشهداء، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام بدءاً من اليوم الثلاثاء، وكذلك تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي.

وأوضح، أن "اللجنة التحقيقية تُخضع كل من له صلة إدارية أو فنية لإجراءاتها، وتستمع لكل من يدلي بمعلومات عن مسبباته، وتقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال ٤٨ ساعة فقط من تشكيلها لأعلانها للرأي العام".

وعقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعًا طارئا للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية.

واندلع في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

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