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اجتماع طارئ في العراق بعد حريق مستشفى للعزل

12:15 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
اجتماع طارئ في العراق بعد حريق مستشفى للعزل

حريق مستشفى للعزل في العراق

وكالات

عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعًا طارئا للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار".

واندلع في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

حريق مستشفى للعزل مجلس الوزراء العراقي العراق فيروس كورونا

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