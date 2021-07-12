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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بالقصيم

01:49 م الإثنين 12 يوليه 2021
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بالقصيم

وزارة الداخلية السعودية

وكالات:

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، حسبما نقلت صحيفة سبق.

وقال البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضاف: أقدم عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي -سعودي الجنسية- على قتل فتحي محمد محمود عوض -مصري الجنسية- وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت إلى وفاته.

وحسب البيان، فإن السلطات الامن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتابع: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، اليوم الإثنين، بمحافظة الرس في منطقة القصيم.

وزارة الداخلية السعودية قتل مصري السعودية جريمة قتل

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