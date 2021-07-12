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عاصمة فيتنام تغلق أماكن الجلوس لتناول الطعام وصالونات تصفيف الشعر بسبب كورونا

12:08 م الإثنين 12 يوليه 2021
عاصمة فيتنام تغلق أماكن الجلوس لتناول الطعام وصالونات تصفيف الشعر بسبب كورونا

فيتنام

هانوي- (د ب ا):

أعلن مسؤولو العاصمة الفيتنامية هانوي أنه سيتم إغلاق أماكن الجلوس لتناول الطعام في المطاعم، بالاضافة لصالونات تصفيف الشعر ابتداء من غد الثلاثاء، وفقا لما ذكرته صحيفة تين فونج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية القول إن هانوي سجلت 26 حالة إصابة محلية بالفيروس في الفترة من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي حتى منتصف اليوم.

وذكرت صحيفة في ان اكسبريس الفيتنامية أنه تم تسجيل 1764 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 1105 حالات إصابة محلية.

فيتنام صالونات تصفيف الشعر أماكن الجلوس لتناول الطعام فيروس كورونا

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