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الإمارات تعتزم إرسال نصف مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى تونس

10:18 م الأحد 11 يوليه 2021
الإمارات تعتزم إرسال نصف مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى تونس

الإمارات

تونس - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأحد عن 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سترسلها دولة الإمارات يوم غد الاثنين لدعم جهود تونس في مكافحة الوباء.

ونقل بيان للرئاسة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي بأن الهبة الاماراتية من اللقاحات تأتي في إطار وقوف دولة الإمارات إلى جانب تونس في هذا الظرف الوبائي الدقيق.

وبدأت دول عربية في إرسال مساعدات عاجلة إلى تونس لدعم جهودها في مكافحة الوباء، في ظل تزايد كبير لأعداد المصابين ووفاة أكثر من 100 يوميا جراء الفيروس.

وتسببت الموجة الوبائية في ضغط شديد على قطاع الصحة العمومية الذي بلغ في معظم المستشفيات طاقة الاستيعاب القصوى بجانب نقص في التجهيزات.

الإمارات لقاحات كورونا تونس الرئاسة التونسية فيروس كورونا

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