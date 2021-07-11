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ردًا على تصريح فرنسي.. روسيا تعرب عن أسفها لفشل فرنسا في تصنيع لقاحها

04:39 م الأحد 11 يوليه 2021
ردًا على تصريح فرنسي.. روسيا تعرب عن أسفها لفشل فرنسا في تصنيع لقاحها

ماريا زاخاروفا

موسكو - (د ب أ)

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد تصريحات تمييزية أدلى بها وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون بشأن اللقاحات روسية وصينية الصنع المضادة لكورونا.

وكان بون أعرب في وقت سابق اليوم عن أسفه لسماح اليونان للركاب الذين تم تلقيحهم بلقاحات منتجة في روسيا والصين بدخول أراضيها.

وكتبت زاخاروفا على قناتها على تليجرام: "ندين فرنسا لمثل هذه التصريحات التمييزية الصادرة عن ممثلها رفيع المستوى، والتي تحيي في أوروبا روح الفصل العنصري للنازيين الجدد".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الدبلوماسية القول إنه نظرًا لأن هذا ليس أول تصريح من نوعه من قبل وزارة الخارجية الفرنسية، فإنه لا يمثل رأي بون الشخصي وإنما الموقف السياسي للبلاد. وأكدت زاخاروفا أن وزارة الخارجية الفرنسية ليس لها الحق في أن تملي على الدول اللقاحات التي تستخدمها.

واعتبرت أن مثل هذه التصريحات تكشف أن فرنسا "تشعر بالحزن لأنها فشلت في تطوير لقاح خاص بها.. حاولت شركة فرنسية جاهدة، لكنها لم تتمكن.. نشعر بالأسف لفشل فرنسا".

وأضافت: "كليمان بون كان سيكون منصفا إذا ما قال، لم تتمكن فرنسا من إنتاج لقاح خاص بها، ونحسد كل من تمكن من القيام بذلك، وتم تكليفنا باستخدام أساليب الدعاية لمواجهة نجاح تلك الدول، التي أظهرت للعالم إنجازات علومها".

ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية روسيا فرنسا لقاح كورونا

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