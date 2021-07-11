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السعودية: نحن في أشواط نهائية للتحكم في جائحة كورونا

04:22 م الأحد 11 يوليه 2021
السعودية: نحن في أشواط نهائية للتحكم في جائحة كورونا

فيروس كورونا في السعودية

وكالات:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي، إن المملكة قطعت أشواطا نهائية مع هذه جائحة كورونا، مع توفر اللقاحات والإقبال المبشر عليها.

وقال إن السلطات الصحية في السعودية تقترب من تسجيل 20 مليون جرعة، والآن تم الانطلاق في إعطاء الجرعة الثانية، وسط إقبال جيد جدا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما تم رصد تعافي 1189 حالة، ووفاة 13 شخصا.

ووفقا لإحصاء لوزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بداية تفشي الوباء 501195 حالة، من بينها 10805 حالات نشطة، منها 1418 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 482414 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7976 حالة وفاة.

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121

إصابات اليوم

15

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

282985

إجمالي الإصابات

16383

إجمالي الوفيات

217756

إجمالي المتعافين

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