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فرنسا تعرب عن أسفها من اعتراف اليونان باللقاحات الروسية والصينية المضادة لكورونا

03:05 م الأحد 11 يوليه 2021
فرنسا تعرب عن أسفها من اعتراف اليونان باللقاحات الروسية والصينية المضادة لكورونا

لقاح كورونا

وكالات:

أعرب وزير الدولة الفرنسي لشؤون الاتحاد الأوروبي، كليمان بون، عن أسفه بعد أن سمحت اليونان للمسافرين، الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بلقاحات روسية وصينية، بدخول أراضيها، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال بون في تصريح لقناة "Europe 1"، اليوم الأحد: "نحن لا ندين اليونان، لكننا نفضل أن يتم الاعتراف في أوروبا باللقاحات الأربعة فقط، التي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية".

وتابع: "يؤسفني أن اليونان تفعل ذلك من خلال السماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات أخرى بالدخول إليها".

وأضاف أن هذه المسألة ليست سياسية، بل هي مسألة علمية، وهو الموقف الذي حددته الهيئة الأوروبية للأدوية (EMA)، مشيرا إلى أن "معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، تعترف فقط بهذه اللقاحات الأربعة ... هناك ثلاث دول (في الاتحاد الأوروبي) فقط تتمسك بموقف مختلف".

وفي حديثه عن موقف بلاده، أكد أنه "لا يمكن السماح بدخول فرنسا لأولئك الذين لديهم شهادات حول تطعيمهم بلقاحات روسية أو صينية".

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