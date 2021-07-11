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إلغاء بث تلفزيوني في هولندا بسبب تهديدات بعد هجوم على مراسل

12:54 ص الأحد 11 يوليه 2021
إلغاء بث تلفزيوني في هولندا بسبب تهديدات بعد هجوم على مراسل

أرشيفية

أمستردام - (د ب أ)

تم إلغاء بث تلفزيوني السبت بسبب تهديدات، بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال مراسل الجريمة الهولندي بيتر آر دي فريس.

وقالت قناة "آر تي إل" إنه تم إخلاء الاستوديو الذي يقع في وسط أمستردام لأسباب أمنية.

وكان دي فريس أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق الرصاص عليه في الشارع خارج الاستوديو مساء الثلاثاء الماضي بعد ظهوره في برنامج "آر تي إل بوليفارد" الذي يتم بثه على الهواء.

وقال متحدث باسم بلدية أمستردام إنه تم تلقي تهديدا خطيرا ضد البرنامج.

وذكر وزير العدل فرد جرابرهاوس إنه تم اتخاذ إجراءات "مرئية وغير مرئية أيضا" ردا على ذلك. ولم يتم ذكر تفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية أن حالة دي فريس ما زالت حرجة. وبعد الهجوم بقليل، تم القبض على رجلين بناء على أقوال شهود عيان وصور التقطتها كاميرات.

ويقال إن رجلاً يبلغ من العمر 21 عاما من روتردام هو مطلق النار. وقيل إن بولنديا يبلغ 35 عاما يعيش في قرية موريك جنوب شرقي هولندا كان قائد سيارة الهروب.

وتم تمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين الاثنين أمس الجمعة لمدة أسبوعين مبدئيا.

ولم تذكر الشرطة حتى الآن أي تفاصيل حول خلفية الهجوم أو دوافعه.

بث تليفزيوني تهديد أمني تليفزيون هولندا

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