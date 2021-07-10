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العاصمة الصومالية تشهد ثاني هجوم إرهابي خلال ساعات

11:55 م السبت 10 يوليه 2021
العاصمة الصومالية تشهد ثاني هجوم إرهابي خلال ساعات

أرشيفية

مقديشو - (د ب أ)

أطلقت حركة الشباب الإرهابية مساء السبت ست قذائف هاون بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ضابط الشرطة محمد ضاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا وربما يكون هناك قتلى. ولم يكن واضحًا فى البداية الهدف المحدد للهجوم .

وقبل ساعات قليلة ، لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في هجوم انتحاري في مقديشو. كما أصيب العشرات ودمرت عدة منازل ، بحسب الشرطة.

وزُعم أن المهاجم اقتحم بسيارة محملة بالمتفجرات موكب قائد شرطة مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب عبر إذاعة الأندلس التابعة لها مسؤوليتها عن الهجومين.

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