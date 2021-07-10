الحكومة السورية ترفع سعر الديزل والخبز لأكثر من ضعفين



دمشق - (د ب أ)

رفعت الحكومة السورية اليوم السبت سعر الخبز والديزل لأكثر من ضعفين عن قيمتهما السابقة، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية والزراعية والصناعية والنقل.

ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) قرارًا تضمن تعديل سعر لتر المازوت (الديزل) ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان سعر اللتر 180 ليرة سورية، وبذلك تضاعف السعر أكثر من ضعفين. كما تضمن القرار الحكومي رفع سعر ربطة الخبز (كيلو جرام) إلى 200 ليرة سورية، بعد أن كان سعر ربطة الخبز 100 ليرة سورية.

وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من صباح غد الأحد.

وعزت مصادر اقتصادية سورية أسباب رفع سعر الخبز إلى الضعف نتيجة ارتفاع سعر كيلوجرام القمح وشرائه من المزارعين بـحدود 900 ليرة سورية ، فضلا عن ارتفاع سعر 15 مادة أخرى تدخل في صناعة رغيف الخبز.

وأكدت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "الحكومة السورية تدعم الخبز عدة أضعاف عن سعر بيعه للمواطن ويكلف كيلو جرام الخبز أكثر من 1065 ليرة سورية".

وحول سبب رفع سعر لتر المازوت (الديزل)، فقد عزت المصادر هذا القرار إلى الحصار المفروض على سورية وسيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق إنتاج النفط في شمال وشرق سورية، حيث تعاني البلاد من ضعف شديد في المواد النفطية.

وكانت الحكومة السورية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن رفع سعر لتر البنزين الأوكتان 95 إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، أي حوالي دولار أمريكي واحد، بزيادة 500 ليرة سورية.

وتؤمن الحكومة السورية احتياجاتها من الطاقة من إيران وبعض الدول الحليفة لها، حيث تتعرض الناقلات الإيرانية لملاحقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المواد النفطية ارتفاعًا كبير منذ عام 2011 حيث كان سعر لتر المازوت (الديزل) حينها 25 ليرة سورية، وكان سعر ربطة الخبز 15 ليرة سورية.