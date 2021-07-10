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وزير الداخلية الجزائري: حرائق الغابات متعمدة وأضرت بمئات الهكتارات

09:01 م السبت 10 يوليه 2021
وزير الداخلية الجزائري: حرائق الغابات متعمدة وأضرت بمئات الهكتارات

حرائق الغابات

الجزائر - (بي بي سي)

قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن حرائق الغابات التي دمرت أجزاء كبيرة من غابات ولاية خنشلة في شمال شرقي البلاد خلال الأسبوع الماضي قد أُشعلت بفعل فاعل. وأضاف وتقف وراءها أيادي مجرمين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من من الأشخاص الذين يشتبه في ضلوعهم في الحريق. ونقل عن الوزير قوله: إن أجهزة الأمن باشرت التحقيق مع مجموعة من الأشخاص، الذين ضبطوا داخل الغابة، وبحوزتهم مادة البنزين، وتشير التحقيقات لوجود نوايا لإثارة الفوضى باستغلال حرائق الغابات.

وتضرر حوالي 2500 هكتار، ولاتزال الحرائق مشتعلة في أربعة مناطق.

وقال الوزير، إن فرق الحماية المدنية، وحماية الغابات، تعمل على مكافحة الحرائق، وأنهم سيواصلون جهودهم حتى تخمد بالكامل.

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حرائق الغابات الجزائر كمال بلجود

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