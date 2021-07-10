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حرائق عدة في اليونان وأخرى في جزيرة إيفيا

08:43 م السبت 10 يوليه 2021
حرائق عدة في اليونان وأخرى في جزيرة إيفيا

أرشيفية

أثينا - (د ب أ)

اندلعت عدة حرائق مرة أخرى اليوم السبت في اليونان، من بينها حريق غابة كبير في جزيرة وابية (إيفيا).

ولم تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق الكبير حتى بعد ظهر اليوم السبت.

اندلع الحريق الكبير ظهر اليوم في غابات بالقرب من بلدة نيا ستيرا في الجزء الجنوبي من الجزيرة لسبب غير معروف وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.

حث رجال الإطفاء المواطنين على الابتعاد عن قرية نيمبوريو القريبة، ويعمل العشرات من الإطفائيين المساعدين بمساعدة خمس طائرات إطفاء و23 سيارة مطافئ.

كما اندلع حريق في جهة اليابسة بما في ذلك منطقة قرب بلدة فارنافاس الصغيرة في شمال شرقي أثينا وبالقرب من ميناء فولوس.

كانت أجزاء من اليونان شهدت حرارة عالية بدرجات تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

كما أصدرت قوات الدفاع المدني اليوناني تحذيرا من حريق قد يندلع وسط اليونان وجزيرة كريت يوم غد الأحد.

حرائق الغابات حرائق اليونان جزيرة إيفيا

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