ارتفاع ضحايا انفجار العاصمة مقديشيو إلى 17 قتيلا وجريحا على الأقل

مقديشيو - (أ.ش.أ):

ارتفع حصيلة ضحايا حادث الانفجار الضخم الذي وقع في وقت سابق اليوم بالعاصمة الصومالية مقدشيو إلى ما لا يقل عن 9 قتلى و8 مصابين آخرين.

وأوردت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - نقلا عن مصادر طبية محلية - أن حصيلة الضحايا لم تعكس سوى القتلى والجرحى الذين تم نقلهم إلى المنشأة الطبية، حيث يعمل بها، مضيفة أنه جرى نقل بعض الضحايا الآخرين بسرعة إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح متحدث باسم الشرطة صادق آدم علي أن مفوض شرطة مقديشيو الكولونيل فرحان محمود قاروله كان هو المستهدف من وراء شن الاعتداء، مؤكدًا أن المسئول بأمان وأن الاعتداء أصاب السيارة التي كانت تنقله.

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية مسئوليتها عن ارتكاب الحادث.