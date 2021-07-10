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روسيا: لقاح كوفيفاك ضد كورونا أصبح متاحا في مراكز التطعيم بموسكو

12:15 م السبت 10 يوليه 2021
روسيا: لقاح كوفيفاك ضد كورونا أصبح متاحا في مراكز التطعيم بموسكو

أرشيفية

وكالات:

أفاد موقع عمدة موسكو بأن لقاح "كوفيفاك" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد ظهر في موسكو، مضيفا أن التطعيم به ممكن ابتداء من اليوم السبت في 14 مركزا طبيا، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وجاء في بيان الموقع: "وصل لقاح "كوفيفاك" اليوم السبت إلى 14 مركزا من مراكز موسكو الصحية. ويمكن تلقيه مجانا ودون تحديد موعد مسبق".

ودقق أن عدد الجرعات المستلمة في كل من هذه المراكز محدودة ولا يتجاوز 850 جرعة.

وتم اختراع لقاح "كوفيفاك" المضاد لفيروس كورونا في "مركز تشوماكوف" الروسي. ويعتمد على فيروس " SARS-CoV-2" الذي تمت معالجته بشكل خاص ليفقد خصائصه المعدية، لكنه في الوقت ذاته يحافظ على قدرته على إثارة استجابة مناعية. وبدأ الإنتاج الصناعي لهذا اللقاح في 25 مارس الماضي.

لقاح كوفيفاك روسيا موسكو مراكز التطعيم

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