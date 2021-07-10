مركز الأرصاد الروسي يحذر سكان موسكو وضواحيها من موجة حر غير مسبوقة
موسكو- (أ ش أ):
أعلن مركز الأرصاد الجوية الروسي عن مستوى" أصفر" للطقس في موسكو ومنطقة موسكو الكبرى، بسبب الحرارة، ما يدل على مستوى تحذيري من مخاطر الطقس.
وذكر المركز، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، " المستوى أصفر- الطقس يحتمل أن يكون خطيرا".
يشار إلى أن التحذير من الحرارة في العاصمة الروسية وضواحيها ساري المفعول حتى الساعة الرابعة ظهرا بالتوقيت المحلي يوم غد الأحد 11 يوليو. وقد تصل درجة الحرارة في موسكو وضواحيها إلى 32 درجة فوق الصفر.
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