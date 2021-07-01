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الادعاء الأمريكي بنيويورك يوجه 15 تهمة لمؤسسة ترامب ومديرها المالي

10:42 م الخميس 01 يوليه 2021
الادعاء الأمريكي بنيويورك يوجه 15 تهمة لمؤسسة ترامب ومديرها المالي

دونالد ترامب

نيويورك - (أ ش أ):

وجه مكتب الادعاء الأمريكي في نيويورك اليوم الخميس 15 تهمة إلى مؤسسة أعمال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولشركته الخاصة بالرواتب، ولمديرها المالي ألان ويسلبرج، ذات صلة بأعمال تهرب ضريبي ترجع إلى عام 2005.

تضمنت الاتهامات مساع للاحتيال والتحريف في سجلات أعمال إلى جانب التهرب من الضرائب وغيرها.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوجه مكتب المدعي في دائرة مانهاتن بنيويورك اتهامات رسمية بارتكاب مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق مخالفات جنائية.

ووفقا لهذه الاتهامات، فإن مؤسسة ترامب قامت بسداد الإيجار وفواتير الخدمات وتكاليف الجراج الخاصة بمسكن ويسلبرج وزوجته في نيويورك ولم تسدد الضرائب عنها منذ عام 2005.

وقد دفع ويسلبرج ، الذي عمل مع أسرة ترامب منذ نحو 50 عاما ، ببراءته وكان قد توجه إلى مقر محكمة مانهاتن بنيويورك في وقت مبكر من صباح اليوم ، حيث اتهمه الادعاء بعدم الكشف الدقيق عما يحصل عليه من مميزات من الشركة بما في ذلك الإيجار والرسوم المدرسية والسيارات بدون مقابل.

يأتي هذا في إطار تصاعد وتيرة المعركة القانونية التي بدأت قبل نحو ثلاثة أعوام بين المدعين الجنائيين في نيويورك وبين ترامب.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب مؤسسة ترامب الادعاء الأمريكي ألان ويسلبرج

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