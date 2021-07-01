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المحكمة الدستورية في تركيا تأمر بالإفراج عن سياسي معارض

06:54 م الخميس 01 يوليه 2021
المحكمة الدستورية في تركيا تأمر بالإفراج عن سياسي معارض

عمر فاروق جرجرلي أوغلو

إسطنبول - (د ب أ):

أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قرارا اليوم الخميس بالإفراج عن السياسي المعارض، الموالي للأكراد، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي يقبع في السجن منذ نحو ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم أن المحكمة قضت بإجماع الآراء أنه جرى انتهاك حق جرجرلي أوغلو في حرية التعبير، وممارسة النشاط السياسي.

وصدر حكم بحق جرجرلي أوغلو بالسجن لمدة عامين ونصف عام، لإدانته بالترويج للإرهاب في تغريدة نشرها في عام 2016. وأسقط البرلمان عضويته في المجلس في شهر مارس بعد صدور الحكم، وقد أودع السجن في بداية شهر أبريل الماضي.

ووفقا للدستور التركي، يمكن إسقاط العضوية البرلمانية حال ارتكب نائب جريمة من شأنها أن تمنعه في المقام الأول من خوض الانتخابات البرلمانية. ويجرى إسقاط العضوية عقب إخطار البرلمان حكم نهائي.

يشار إلى أن جرجرلي أوغلو سياسي ينتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والمحظور حاليا.

ويشتهر جرجرلي أوغلو في تركيا بالتزامه بحقوق الإنسان. وتسبب القبض عليه وإلغاء عضويته البرلمانية انتقادات دولية.

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