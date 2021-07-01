ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في ميامي إلى 18 شخصا

واشنطن /أ ش أ/

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى في مقاطعة "ميامي-داد" بولاية "فلوريدا" الأمريكية إلى 18 شخصا، وذلك عقب انتشال جثتي طفلين من تحت الأنقاض.

وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم الخميس أن الطفلين تبلغ أعمارهما أربعة وعشرة أعوام، مشيرا إلى أن أعمال البحث عن المفقودين لا تزال جارية.

وكان المبنى المؤلف من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار يوم الخميس الماضي بينما كان السكان نائمين في الداخل.