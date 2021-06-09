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مراكز صحية أمريكية: تطعيم أكثر من نصف المواطنين الذين يزيد أعمارهم عن 12 عامًا

09:29 م الأربعاء 09 يونيو 2021
مراكز صحية أمريكية: تطعيم أكثر من نصف المواطنين الذين يزيد أعمارهم عن 12 عامًا

لقاح كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن المركز الأمريكى لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف الأمريكيين الذين يزيد أعمارهم عن 12 عامًا.

وأشار المركز فى بيان له أنه تم تسجيل زيادة واسعة فى استخدام تطعيمات شركة فايزر وموديرنا فى الشرائح العمرية ما بين 12 و15 عامًا فى منتصف شهر مايو الماضى، الأمر الذى يشير الى زيادة فى الشرائح العمرية المؤهلة لتلقى التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

يشار إلى أن بيانات جامعة جون هوبكنز عن الحالة الوبائية في أمريكا سجلت انخفاضًا في عدد الإصابات اليومية بالولايات المتحدة لتصل إلى أقل من 15 الف حالة، وهو مستوى لم تصل له منذ بداية انتشار الوباء فى مختلف الولايات الأمريكية .

وطبقا لبيانات مركز مكافحة الأمراض فان 52 بالمائة من الأمريكيين قد تلقوا بالفعل تطعيمات الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما تم الانتهاء من التطعيم الكامل بالنسبة لنحو 42 بالمائة من الأمريكيين.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا لقاح كورونا الولايات المتحدة شركة فايزر جامعة جون هوبكنز

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