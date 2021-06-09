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رئيس وزراء أرمينيا يبدي استعداده لمبادلة نجله بأسرى حرب

07:39 م الأربعاء 09 يونيو 2021
رئيس وزراء أرمينيا يبدي استعداده لمبادلة نجله بأسرى حرب

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

موسكو - (د ب أ)

عرض رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على أذربيجان مبادلة نجله بأسرى حرب، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء اليوم الأربعاء خلال فعالية انتخابية، إن باشينيان كلف اللجان المعنية بنقل اقتراحه رسميا.

وقال "لا تسيئوا فهمي، ليست هذه الأداة الوحيدة لحل المشكلة".

وكتب نجل باشينيان عبر موقع فيسبوك أنه مستعد للقيام بذلك.

وتتهم أرمينيا أذربيجان بعدم الإفراج عن جميع أسرى الحرب، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انتهاء الاشتباكات التي وقعت مؤخرا بين البلدين حول إقليم ناجورنو- قرة باغ المتنازع عليه، رغم العديد من عمليات تبادل الأسرى بين الخصمين.

وتقول أذربيجان إنها أوفت بواجباتها وفقًا لاتفاق، لكنه لا يشمل الجنود الذين أرسلتهم أرمينيا إلى "أراضي أذربيجان" بعد انتهاء القتال.

رئيس وزراء أرمينيا أسرى حرب أذربيجان

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