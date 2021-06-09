رسالة من سلطان عُمان للعاهل السعودي عن الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة اليمنية

الرياض - (د ب أ)

تسلم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله رسالة خطية من سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لم يكشف عن مضمونها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" التي أوردت النبأ أن الملك سلمان تلقى رسالة من السلطان هيثم تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة،إلا أن مصادر صحفية ألمحت إلى أن الرسالة تتضمن" جهود سلطنة عمان لحلحلة ملف الأزمة اليمنية".

وكانت جريدة "الجريدة" الكويتية تناولت اليوم الأربعاء جهود سلطنة عمان لحلحلة ملف الأزمة اليمنية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها بعنوان "مبادرة عمانية من 4 نقاط لحلحلة الأزمة اليمنية" أن الوفد العماني الذي يزور صنعاء خاض مشاورات تضمنت مناقشة أربع نقاط رئيسية مع قادة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت نقلاً عن مصادر في صنعاء أن النقاط الأربع تشمل وقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات سلام مع أطراف الأزمة في اليمن ثم بدء مفاوضات مباشرة بعد السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وأخيرًا فتح مطار صنعاء.