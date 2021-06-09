السعودية تنفّذ حد الحرابة على مصري أدين بقتل رجل أمن أثناء الصلاة

(وكالات):

نفّذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حُكمًا بالقتل حداً على مصري في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بعد إدانته بقتل أحد أفراد الأمن والانتماء لتنظيم داعش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الجاني قتل "جندي أول" في الدوريات الأمنية في محافظة جدة، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة، كان قد توقف عنده أثناء عمله لأداء الصلاة فيه.

وأضافت: "الجاني استغل وجود الجندي بمفرده داخل المصلى فباغته أثناء جلوسه في التشهد بتسديد عدة طعنات، ما أدى إلى استشهاده، ولاذ بعد ذلك بالفرار، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليه وضبط أداة الجريمة".

وأسفر التحقيق مع الجاني عن إقراره بجريمته، وتبنيه المنهج التكفيري، وانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتم توجيه الاتهام إليه بارتكابه تلك الجريمة، واعتناقه منهجاً إرهابياً.

وأصدرت المحكمة الجزائية المختصة حُكما عليه بقتله بحد الحرابة، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر.