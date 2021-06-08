الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في العاصمة السورية دمشق، مساء الثلاثاء، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وذكرت الوكالة السورية أن القصف الإسرائيلي كان مصدره الأجواء اللبنانية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسُمع دوي انفجارات في العاصمة السورية، وأكد مصدر أمني سوري، أن جميع الأصوات التي سمعت في هذه المنطقة ناجمة عن تصدي قواعد الدفاع الجوي السورية في المنطقة الجنوبية، للعدوان الإسرائيلي على محيط مدينة حمص.