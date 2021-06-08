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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

11:58 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

الدفاع الجوي السوري

وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في العاصمة السورية دمشق، مساء الثلاثاء، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وذكرت الوكالة السورية أن القصف الإسرائيلي كان مصدره الأجواء اللبنانية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسُمع دوي انفجارات في العاصمة السورية، وأكد مصدر أمني سوري، أن جميع الأصوات التي سمعت في هذه المنطقة ناجمة عن تصدي قواعد الدفاع الجوي السورية في المنطقة الجنوبية، للعدوان الإسرائيلي على محيط مدينة حمص.

الدفاعات الجوية السورية عدوان إسرائيلي طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمشق

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