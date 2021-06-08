الحكومة الليبية تناقش الترتيبات الأمنية لتأمين الحدود والقضاء على ظاهرة الهجرة

ليبيا - (أ ش أ)

ناقشت الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء، مع الأجهزة الأمنية تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار، وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبي فإن الاجتماع استعرض الصعوبات والمعوقات وأوجه القصور وسبل التغلب عليها لتأمين الحدود الليبية.

جاء هذا بعد عملية إرهابية تبناها تنظيم داعش الإرهابي استهدف فيها نقطة ارتكاز أمنية أسقط 2 من عناصر البحث الجنائي هناك.