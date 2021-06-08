اعتقالات بعد تلقي ماكرون "صفعة" على الوجه

باريس - (د ب أ)

صفع أحد الأشخاص اليوم الثلاثاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه أثناء قيامه بتحية حشد من الجمهور من خلف سياج خلال زيارته لإقليم دروم لبحث إعادة فتح المطاعم مع تخفيف البلاد حالة الإغلاق.

وأكد قصر الإليزيه صحة مقطع فيديو نشر عبر الانترنت يظهر ماكرون وهو يقترب من صف من المواطنين لمصافحتهم، في الوقت الذى مد فيه أحد الأشخاص يده ليصفعه من خلف الحاجز.

ووصف الإليزية الحادث بأنها "محاولة صفع". وقال القصر إن ماكرون استأنف زيارته بعد الواقعة، وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، تم اعتقال شخصين، على صلة بالحادث.

أظهر الفيديو تجمع أفراد الأمن حول ماكرون بعد الحادث.ومن غير الواضح ما إذا كان قد أصيب أو ما الذي حدث لمن خلف السياج..