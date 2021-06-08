مجلس الأمن يؤيد تعيين جوتيريش لفترة ثانية

نيويورك - (د ب أ)

أبدى مجلس الأمن الدولي تأييده لتعيين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش لفترة ثانية.

جاء ذلك وفقا لتصريحات أدلى بها السفير الأستوني لدى الأمم المتحدة والذي يترأس المجلس في يونيو الجاري سفين يورجنسون بعد جلسة للمجلس اليوم الثلاثاء.

وتعد توصية المجلس بمثابة تجاوز عقبة مهمة أمام السياسي البرتغالي البالغ من العمر 72 عامًا لتأكيد اختياره لفترة ولاية جديدة لخمسة أعوام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد جلسة خلال الشهر الجاري لتعيين جوتيريش رسميًا.

وكان تأييد مجلس الأمن لاستمرار جوتيريش في منصبه، متوقعا لاسيما مع تعامله الجيد خلال السنوات الماضية مع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس ولعدم وجود مرشح منافس.