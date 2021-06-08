Masrawy logo white

مجلس الأمن يؤيد تعيين جوتيريش لفترة ثانية

05:20 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
مجلس الأمن يؤيد تعيين جوتيريش لفترة ثانية

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ)

أبدى مجلس الأمن الدولي تأييده لتعيين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش لفترة ثانية.

جاء ذلك وفقا لتصريحات أدلى بها السفير الأستوني لدى الأمم المتحدة والذي يترأس المجلس في يونيو الجاري سفين يورجنسون بعد جلسة للمجلس اليوم الثلاثاء.

وتعد توصية المجلس بمثابة تجاوز عقبة مهمة أمام السياسي البرتغالي البالغ من العمر 72 عامًا لتأكيد اختياره لفترة ولاية جديدة لخمسة أعوام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد جلسة خلال الشهر الجاري لتعيين جوتيريش رسميًا.

وكان تأييد مجلس الأمن لاستمرار جوتيريش في منصبه، متوقعا لاسيما مع تعامله الجيد خلال السنوات الماضية مع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس ولعدم وجود مرشح منافس.

انطونيو جوتيريش الأمم المتحدة مجلس الأمن

الخبر التالى:

"الصحة العالمية" تدعو صانعي اللقاحات للتبرع بنصف الإمدادات الجديدة لـ"كوفاكس"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:1.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج حتى الربع الثالث

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا