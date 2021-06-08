Masrawy logo white

أفغانستان: سقوط مركز منطقة "دولت شاه" في أيدي مسلحي "طالبان"

09:07 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
أفغانستان: سقوط مركز منطقة "دولت شاه" في أيدي مسلحي "طالبان"

حركة طالبان

كابول-(أ ش أ):

أعلن عضو مجلس إقليم (فارياب) الأفغاني عبد الأحد البيك اليوم الثلاثاء سقوط مركز منطقة (دولت شاه) في أيدي مسلحي حركة (طالبان).

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن البيك قوله إن عددا من القوات الأمنية تمكنت من إخلاء مركز المنطقة بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر تابعة لحركة طالبان، مشيرا إلى أن خدمات الاتصالات لا تعمل هناك في الوقت الحالي كما أنه لم ترد أي تقارير أو أنباء عن سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.

يشار إلى أن عضو مجلس إقليم (فارياب) الأفغاني نادر سعيدي قد أعلن - قبل يومين - مقتل ما لا يقل عن 14 فردا من قوات الأمن من بينهم قائد شرطة منطقة "قيصر" سيف الرحمن دهزاد، وذلك في اشتباكات عنيفة اندلعت مع عناصر "طالبان".​

هذا المحتوى من

حركة طالبان أفغانستان نادر سعيدي فارياب

الخبر التالى:

تقرير أمريكي: فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "معقولة"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وقت إضافي.. وزير التعليم يعلن قرارًا جديدًا بشأن امتحانات الثانوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا