كندا: مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في حادث دهس متعمد

اوتاوا - (ا ف ب)

أفادت الشرطة الكندية مساء الاثنين أن أربعة أفراد من أسرة مسلمة قتلوا في حادث دهس "متعمد" بشاحنة في مدينة لندن الصغيرة بمقاطعة أونتاريو وأصيب طفل أيضًا من الأسرة نفسها مساء الأحد. وأوقف رجال الشرطة المشتبه به، وهو شاب في العشرين، بينما قال محقق الشرطة في المدينة إنه "ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية". وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو يدعو في مناسبات مختلفة مواطنيه إلى "الوقوف بشكل علني ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها".

قتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل مساء الأحد في هجوم "متعمد"، نفذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية، في جريمة كراهية معادية للإسلام حسبما أفادت الشرطة الاثنين.

والمشتبه به شاب في العشرين اوقف بعيد الهجوم ووجهت إليه الإثنين تهمة ارتكاب أربع جرائم متعمدة ومحاولة قتل. وقال بول ويت المحقق في شرطة مدينة لندن حيث وقع الهجوم مساء الأحد "ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية. نعتقد أنه تم استهداف الضحايا لأنهم مسلمون". وأضاف أن الشرطة في لندن، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي تورونتو، تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب.