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ارتفاع عدد قتلى حادث قطاري باكستان إلى 48 قتيلاً

11:11 م الإثنين 07 يونيو 2021
ارتفاع عدد قتلى حادث قطاري باكستان إلى 48 قتيلاً

حادث قطاري باكستان

باكستان - (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين قرب مدينة داهاركي في منطقة كهوتكي بإقليم السند جنوب باكستان، اليوم الاثنين، إلى 48 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 جريح.

وأضاف عُمر طفيل، المسؤول في شرطة داهاركي، في تصريحات نقلتها صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية: "ارتفع عدد القتلى إلى 48 والمصابين إلى أكثر من 100، وهناك المزيد من الجثث عالقة في الحطام".

وصرح سجاد واجو، مسؤول النقل بالسكك الحديدية الباكستانية، بأن التصادم وقع بين قطاري "ميلات اكسبريس" و"سير سيد اكسبريس" في منطقتي رايتي وأوبارو بمنطقة كهوتكي.

ووفقا للمسؤول، كان قطار "ميلات اكسبريس" يقف على خط السكة الحديد بعد خروج بعض مقصوراته عن الخط نتيجة خطأ على السكة، لكن رسالة توقفه على الخط لم تصل إلى القطار القادم "سير سيد اكسبريس"، الذي اصطدم به أخيرا.

وقالت السكة الحديد الباكستانية في تقرير أولي "حاول السائق استخدام مكابح الطوارئ لكن القاطرة اصطدمت بالعربات الأخرى".

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حادث قطار باكستان مدينة داهاركي حادث قطار باكستان

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