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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُقرّ أول دواء لعلاج مرض الزهايمر

07:06 م الإثنين 07 يونيو 2021
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُقرّ أول دواء لعلاج مرض الزهايمر

ادارة الغذاء والدواء الامريكية

واشنطن - (أ ش أ):

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الإثنين، على استخدام أول علاج لمرض الزهايمر منذ ما يقرب من 20 عامًا، مع إعطاء الضوء الأخضر لعقار "أدوكانوماب" من شركة "بايوجين".

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ،في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إنها قررت استخدام مسار "الموافقة المُعجَّلة" لإتاحة الأدوية والعلاجات للمرضى الذين يعانون من "أمراض خطيرة حيث توجد حاجة غير ملباة" و"توقعات بالفائدة السريرية".

وأضافت إدارة الغذاء والدواء، في بيانها، أنه "عند تحديد أن الحالة تفي بمتطلبات الموافقة المُعجَّلة، خلُصت الوكالة إلى أن فوائد العلاج للمرضى المصابين بمرض الزهايمر تفوق مخاطر العلاج".

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