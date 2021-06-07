سلوفاكيا تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح " سبوتنك في" الروسي

براغ- (د ب ا):

أصبحت سلوفاكيا اليوم الاثنين ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ في تطعيم مواطنيها باستخدام لقاح " سبوتنك في " الروسي ضد فيروس كورونا، وذلك على الرغم من أن الجهات التنظيمية في الاتحاد لم تصرح باستخدامه بعد.

وكان رجل من مدينة زيلينيا هو أول من حصل على اللقاح. وقال الرجل في تصريحات لشبكة " تي ايه 3 " " لقد كنت انتظر لقاح سبونتك". وأضاف أن روسيا تشتهر بتطوير اللقاحات.

ولم تجيز بعد وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام اللقاح، ولكن سلوفاكيا بدأت استخدامه، على الرغم من الجدل الداخلي الحاد. وقد بدأت المجر أيضا في استخدام اللقاح الروسي.

وحصلت سلوفاكيا على 200 ألف جرعة من لقاح سبوتنك في مارس الماضي، عقب أن أصدر رئيس الوزراء السابق إيجور ماتوفيتش أوامره سرا بشراء الجرعات، مما أثار جدلا ساهم في الإطاحة به.

وسيُسمح في البداية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما حجز موعد للحصول على اللقاح.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الطلبات لحجز موعد للحصول على اللقاح كانت أقل من التوقعات.

وأرجع ماتوفيتش، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية، هذا الأمر لما وصفه " بحملة خادعة".

وتستخدم سلوفاكيا لقاحي فايزر بيونتيك وموديرنا للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وسجلت سلوفاكيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 5ر5 مليون نسمة، أكثر من 12 ألف حالة وفاة بالفيروس.