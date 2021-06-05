20 مدينة ليبية بينها سرت تحيي اليوم الوطني لتقنية المعلومات

وكالات:

أقيمت في أكثر من 20 مدينة ليبية العديد من الاحتفالات والندوات العلمية وورش العمل، أبرزها مدينة سرت، حيث نظمت ندوة علمية بحضور الشركات التقنية والمؤسسات العامة والخاصة المحلية المعنية بالعمل التقني، والمهتمين بالتدوين التقني، وأصحاب المشاريع الرائدة، برعاية عدد من أبرز الشركات الليبية، وفقا لقناة ليبيا.

وقال عدد من المنظمون للحفل في المدينة الليبية، أنها الأنسب لتكون مقرا للمجلس الرئاسي.

وكان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اقترح أن تُصبح سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي، مؤكدا "اقتراحنا مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي لم يكن مناورة سياسية لسحب البساط من العاصمة طرابلس، لكنه حاجة ملحة وضرورة، لكي لا تتكرر كارثة المجلس الرئاسي السابق الذي فرط في الوحدة الوطنية".

الجدير بالذكر، أن الناطق الرسمي بإسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، أعلن العام الماضي عن تحرير مدينة سرت بالكامل من سيطرت الميليشيات المدعومة من قيادات الجماعات المسلحة في طرابلس.